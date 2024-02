Il Napoli soffre, ma batte il Verona in rimonta: Kvara decide il match in 'zona Mazzarri'

Ancora nel finale, come con la Salernitana. Ancora una partita sofferta, troppo. Il Napoli conquista tre punti importanti nella corsa ad un posto Champions battendo il Verona in rimonta al Maradona per 2-1. Dopo una buona partenza, gli azzurri si spengono nel finale di primo tempo e subiscono nella ripresa gli ospiti, che passano avanti a 20' dal termine con Coppola. Nel finale, poi, gli azzurri ribaltano il risultato, anche grazie ai cambi, con il primo gol in azzurro di Ngonge e il capolavoro di Khvicha Kvaratskhelia, che decide il match.

MAZZARRI TORNA AL 4-3-3 - Dopo tre partite di fila con la difesa a tre, il Napoli torna a schierarsi con il 'modulo scudetto'. Mazzarri sceglie Juan Jesus accanto a Rrahmani e ritrova Anguissa a centrocampo, reparto completato da Lobotka e Cajuste. In attacco, dopo aver scontato il turno di squalifica, tornano Simeone e Kvaratskhelia, insieme a Politano.

NAPOLI CON IL LUTTO AL BRACCIO - Il Napoli ha indossato la fascia di lutto al braccio per la scomparsa di Kurt Hamrin, attaccante azzurro dal 1969 al 1971, morto nelle scorse ore all'età di 89 anni.

PARTENZA SPRINT DEGLI AZZURRI - La squadra di Mazzarri parte subito all'arrembaggio e chiude il Verona nella propria metà campo. Al 7' primo episodio da moviola: Kvaratskhelia viene atterrato in area da Cabal, ma l'arbitro Piccinini non concede il penalty. Al 10' e al 13' è ancora il georgiano a provarci, ma Montipo' salva la sua porta in tutte e due le occasioni. Col passare dei minuti, però, la spinta propulsiva iniziale degli azzurri si spegne e gli uomini dell'ex di turno Baroni cominciano a prendere coraggio.

RIPRESA THRILLING: IL VERONA PASSA, MA IL NAPOLI LA RIBALTA - La seconda frazione si apre con un tentativo del Verona con Coppola, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Gli scaligeri ci provano ancora con Lazovic da fuori, ma Gollini devia in angolo. Al 51' primo cambio per Mazzarri: fuori Mario Rui, ammonito pochi minuti prima, dentro Mazzocchi. Al 55' cross di Juan Jesus dalla sinistra e deviazione di Simeone al centro, ma Montipo' salva ancora una volta la sua porta. Al 57' Folorunsho tenta il gol da cineteca in sforbiciata, ma il pallone finisce alto. Un minuto dopo risponde Kvaratskhelia con la più classica delle sue azioni, ma la sfera di gioco si perde a lato. Al 59' Baroni richiama Noslin e fa esordire il centravanti polacco Swiderski, arrivato nelle ultime ore di mercato dalla Major League Soccer. Mazzarri ridisegna il Napoli al minuto 62: fuori Cajuste e Politano, dentro Lindstrom e Ngonge. Si passa al 4-2-3-1, con l'ex veronese largo sulla destra, il danese a sinistra e Kvaratskhelia alle spalle di Simeone. Al 71', però, il Verona passa in vantaggio: punizione di Suslov e Coppola di spalla batte Gollini. La reazione del Napoli e nei piedi di Lindstrom che serve Mazzocchi in area, Montipo' si oppone d'istinto ancora una volta e sulla respinta devia in angolo il tiro di Lindstrom. Il danese è ancora protagonista nell'azione del pareggio: suo l'assist dalla sinistra per Ngonge che irrompe in area e sigla al minuto 78 la sua prima rete in maglia azzurra. Dopo il pari mette alle corde il Verona: all'82' Kvara serve Simeone, ma l'argentino non trova il gol dell'ex. Mazzarri spende gli ultimi due cambi: dentro Dendoncker e Raspadori per Lobotka e Simeone. All'87' Kvaratskhelia completa la rimonta, prendendo palla al limite per via centrale e battendo Montipo' con un irresistibile tiro. Il Maradona esplode di gioia al triplice fischio per tre punti importanti. Finisce 2-1.