Napoli-Verona, Gunter: "Meritavamo di pareggiare la partita e così è stato"

Napoli e Verona domenica pomeriggio torneranno ad affrontarsi domenica pomeriggio allo Stadio Maradona a quasi 6 mesi di distanza dall'ultimo match del campionato scorso che costò la qualificazione in Champions League agli azzurri allora guidati da Gennaro Gattuso.

Nel corso di un'intervista rilasciata a "L'Arena", il difensore gialloblù Koray Gunter è tornato a parlare dell'ultimo precedente contro i partenopei: "È stata una partita come un’altra. Meritavamo di pareggiarla e così è stato. Quello che c’è da prendere, prendiamo. Il resto non conta. Oggi il Napoli è una squadra piena di stelle. Non sarebbe male mancasse Osimhen".