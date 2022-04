Napoli United, rinviata la sfida playoff con l'Audax Cervinara: ecco il motivo

Il Covid torna a catturare la scena nel panorama dell'Eccellenza campana. I riflettori del prossimo weekend sono puntati sulla disputa dei playoff e dei playout, tra le varie sfide spicca la trasferta del Napoli United sul campo dell'Audax Cervinara. Un impegno tutt'altro che semplice per i ragazzi di Diego Armando Maradona jr. che, dal canto loro, dovranno attendere ancora per il regolare svolgimento. Il Comitato Regionale, dunque, ha disposto il posticipo della partita in agenda: bisognerà aspettare per la nuova data. Questo il comunicato degli irpini:

"L’Audax Cervinara 1935 comunica agli sportivi che la gara prevista domani alle ore 16.30 contro il Napoli United è rimandata a causa di un numero consistente di calciatori tesserati positivi al Covid-19. Nelle prossime ore sarà ufficializzata la data del recupero della delicata gara che mette di fronte l’Undici di Mister Pasquale Iuliano ed il Napoli United di Diego Armando Maradona Jr, il figlio del Pibe de Oro. L’atteso incontro valevole per il primo turno dei Play Off di Eccellenza in Campania dovrebbe essere disputato in arco di tempo abbastanza breve".