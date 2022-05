Il Napoli United di Maradona jr. torna in campo: nel weekend ci sarà il playoff con l'Audax Cervinara

Il rinvio dello scorso weekend ha fatto slittare il calendario dei playoff. Bisogna attendere la regolare disputa dell'ultimo match in programma. A scendere in campo, infatti, è il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. Sul rettangolo verde dello Stadio Allegretto, i Leoni affronteranno l'Audax Cervinara di Pasquale Iuliano. Alle 16.30 di domenica 8 maggio andrà in scena il confronto tra due delle realtà più interessanti dell'Eccellenza regionale. Vista l'indisponibilità del Canada Cioffi, le formazioni si daranno appuntamento sul manto erboso di Montesarchio. Il match, posticipato a causa del Covid, si svolgerà come da programma: gli irpini hanno recuperato tutti gli effettivi, i calciatori biancazzurri sono risultati negativi all'ultimo giro di tamponi. Entrambe le squadre sono a lavoro per preparare la delicata sfida: la vincente affronterà il Savoia di Roberto Carannante, reduce dal successo con la Scafatese. Riflettori puntati sull'impianto avellinese che decreterà la quarta partecipante al secondo turno dei playoff.