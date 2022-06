Il Napoli United conferma Maradona jr. in panchina: "Sono strafelice di continuare con questo progetto"

Un campionato ben disputato e un terzo posto nella classifica regolare del Girone B di Eccellenza. Poi, l'uscita anticipata dai playoff col Savoia: la sconfitta del Giraud, maturata dopo l'ottima prova contro l'Audax Cervinara, ha condannato il Napoli United all'eliminazione dagli spareggi. Tuttavia, resta lo straordinario lavoro svolto dallo staff tecnico nel corso dell'annata. Per questo motivo, la società ha deciso di confermare Diego Armando Maradona jr. alla guida della Prima Squadra:

"La società del presidente Antonio Gargiulo annuncia che Diego Armando Maradona sarà anche per la prossima stagione il tecnico del Napoli United. Dopo un'ottima stagione con il raggiungimento del traguardo playoff e la crescita del gruppo grazie al superlativo lavoro di Maradona, è stato naturale proseguire con il progetto in essere e quindi con la stessa guida tecnica".

C'è voglia di ripartire e di migliorarsi come conferma il mister: "Sono strafelice di continuare con questo progetto. Il Napoli United è casa mia. È normale che adesso dobbiamo fare uno step in più e voglio farlo insieme a questa società. Sono estremamente felice e fiducioso per la stagione che verrà. Non potevo andare via da casa mia, il luogo dove sto bene e posso fare ancora bene".