Il Napoli United sogna, Maradona jr.: "Dimostrato di essere forti, col Savoia per fare la storia"

Una straordinaria rimonta che vale l'accesso alla fase successiva dei playoff. Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. sbanca il rettangolo verde dell'Audax Cervinara e, nonostante le difficoltà nel corso della sfida, riesce a conquistare la qualificazione. Le reti di Oliva e di Schinnea ribaltano l'iniziale svantaggio siglato da Sbordone ad avvio ripresa. L'intraprendenza e la determinazione dei Leoni vengono ripagate dalle marcature dei due calciatori. Il successo nella gara secca spinge i napoletani al confronto col Savoia nel prossimo turno.

Maradona jr., intervenuto al termine del match, ha così commentato: "L'approccio è stato perfetto, abbiamo fatto una prima mezz'ora di grande livello. È normale che quando spendi tanto, dopo puoi soffrire. Siamo stati fortunati perché potevamo capitolare. Nel secondo tempo è stato un monologo, sia a undici che a dieci uomini. Siamo stati superiori all'avversario. Voglio rendervi partecipi di una cosa per far capire che tipo di gruppo sto allenando. Espulso Capellino, stavo per fare un cambio. Santoro mi dice di osare, abbiamo tolto un centrocampista Arrulo e messo Arario in attacco. Questa è stata la mossa che ci ha fatto vincere la partita. Noi abbiamo la responsabilità di scegliere, ma se hai un gruppo di ragazzi intelligenti puoi arrivare lontano. Savoia? Sarà una partita complicata, siamo alle semifinali playoff. Andiamo in casa di una squadra molto forte, nella regular season abbiamo perso. Andiamo con la voglia di continuare a fare la storia".

Il presidente Antonio Gargiulo si è soffermato dopo il successo in terra irpina: "È stata una vittoria meritata, potevamo vincerla in maniera più agevole ma queste sono le vittorie più belle. Ci darà morale e forza per andare più lontano possibile. Abbiamo dimostrato grande carattere con un grande gruppo. Non siamo stati condizionati dal gol subito e dall'espulsione, abbiamo giocato meglio del Cervinara e meritato il successo. Savoia? Conosciamo la loro forza, soprattutto in casa. Ci vorrà una nuova impresa per vincere al Giraud". Spazio anche per l'autore della prima rete, Ivan Oliva: "Sono molto contento per il gol, la dedica va al nostro fisioterapista Daniele per la perdita della cara mamma. Dovrò pagare una cena a Ciranna per l'assist. È stata una vittoria voluta e meritata. Complimenti all'Audax per il campionato, oggi abbiamo messo più cuore e grinta. Giusto così. Gara dominata? Abbiamo resistito alla batosta, ci abbiamo creduto fino alla fine. Col Savoia sarà dura, il Giraud sarà caldo". Anche Lautaro Schinnea è intervenuto ai microfoni del club: "Sono contento, abbiamo ottenuto la qualificazione. È stata una grande partita, ad un certo punto si è abbassato un po' il livello. Siamo riusciti a fare il nostro, anche con l'uomo in meno. Gol? Stavo ancora esultando al gol di prima, non sapevo come controllarla viste le condizioni del campo. Ero stanco, ma è andata bene. Siamo carichi per la prossima, sono molto contento per la squadra. Voglio dedicarla al nostro fisioterapista".