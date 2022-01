Napoli United, focolaio Covid nel gruppo-squadra: positivi otto giocatori e due collaboratori

Il mondo dilettantistico vive uno dei momenti più duri degli ultimi tempi. Il divulgarsi del virus, con numerosi contagi al giorno, ha fermato il pallone nel vasto scenario non professionistico. Il calendario di Eccellenza è slittato e anche il Girone B del torneo ha subito lo stesso destino. Si dovrà attendere che la curva epidemiologica cali vistosamente prima di ritrovare la normalità altresì nell'ambito sportivo. Il Napoli United, così come altri sodalizi, ha ritenuto opportuno la sosprensione temporanea e non definitiva delle competizioni. Tuttavia, non arrivano notizie confortanti dall'ambiente partenopeo: la società, con una breve nota, ha annunciato ben dieci positività al Covid nel gruppo squadra. Di seguito, il comunicato: "Il Napoli United comunica che, a seguito dei tamponi, che la società effettua costantemente e regolarmente, sono risultati positivi al covid otto calciatori e due collaboratori dello staff tecnico. Le persone risultate positive si trovano in isolamento domiciliare".