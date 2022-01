Napoli United, un difensore passa alla Paganese a titolo definitivo

Un doppio salto di categoria. Dal Girone B di Eccellenza alla prospettiva della Serie C. Il Napoli United, squadra allenata da Diego Armando Maradona jr., con un comunicato ufficiale ha annunciato il passaggio di Babacar Dieng alla Paganese. Gli azzurrostellati si sono assicurati le prestazioni del classe 2003, di ruolo difensore e con un futuro roseo davanti. I Leoni, attraverso i canali di riferimento, esprimono soddisfazioni per il trasferimento del diciottenne che andrà a rinforzare la Primavera con l'obiettivo di raggiungere la Prima Squadra:

"Il nostro Babacar Dieng ci saluta! Il classe 2003 passa a titolo definitivo alla Paganese e inizia il suo percorso tra i professionisti! Una grande soddisfazione per tutto il Napoli United che ancora una volta si dimostra scopritore di talenti e tappa fondamentale per la crescita di tanti ragazzi dalle belle speranze che trovano nella nostra società accoglienza, integrazione e un trampolino di lancio per un futuro radioso".