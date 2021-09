Il Napoli United passa il primo turno di Coppa Eccellenza: resta incerto il posizionamento

Incertezze che si delineano attorno al futuro di Napoli United ed Ercolanese per quanto concerne il verdetto della Coppa Italia di Eccellenza. Dopo l'esclusione del Giugliano, il Girone D si è contraddistinto per il solo confronto tra le due. E il match, giocatosi lo scorso 26 settembre, si è concluso sul punteggio di 1-1. Un pareggio che ha rafforzato l'equilibrio all'interno del raggruppamento. Una perfetta stabilità per quanto riguarda i gol realizzati, le marcature subite, la differenza reti e il numero di cartellini (4 per parte).

La società biancoverde, con una nota, ha annunciato il passaggio ufficiale della squadra allenata da Maradona alla fase successiva: "Il Napoli United passa ufficialmente il primo turno di Coppa Eccellenza. Adesso è da decidere con quale posizionamento. Infatti, per definire la prima classificata del girone D, lo United e l'Ercolanese effettueranno un sorteggio. La squadra che risulterà quindi seconda del girone, in qualità di migliore seconda nella classifica generale con la Palmese (altra migliore seconda a 4 punti), effettuerà un altro sorteggio per decretare quale delle due compagini è la prima classificata come seconda".

Il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti Campania

"Come dal Regolamento della manifestazione, la società vincitrice del girone D sarà determinata a mezzo sorteggio, essendo entrambe le società anche a parità di penalità nella graduatoria di Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti 2021/2022.

Per la determinazione della graduatoria tra le società seconde classificate di questo primo turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti 2021/2022, sarà eseguito il sorteggio tra le società: perdente sorteggio per la determinazione della prima classificata del girone D e Palmese, per la determinazione delle società prima e seconda classificate che si qualificheranno al secondo turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti 2021/2022.

Giovedì 30 settembre 2021, sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, sarà pubblicato il programma delle gare di andata del secondo turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti 2021/2022, in programma il 13 ottobre 2021".