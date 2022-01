Napoli United, arriva un esterno d'attacco: tesserato l'argentino Arario

Impegno interno contro la Maddalonese. Si aprirà così il 2022 del Napoli United di Diego Armando Maradona jr. I Leoni, attualmente al quinto posto in classifica e a due lunghezze di distanza dalla zona playoff, cercano il rilancio già dal prossimo impegno in agenda. Servirà un girone di ritorno impeccabile per chiudere l'annata nella parte nobile della graduatoria, il gruppo B di Eccellenza riserverà una volata a più squadre per la fascia alta.

Il sodalizio partenopeo, dal canto suo, non vuole farsi trovare impreparato e sta lavorando per migliorare l'organico a disposizione del tecnico. Negli ultimi minuti, con un comunicato ufficiale, il Napoli United ha annunciato il tesseramento di Alan Arario, esterno d'attacco che andrà a potenziare la batteria offensiva di Maradona jr. L'argentino, classe 1995, potrà far leva su un curriculum di tutto rispetto e su importanti esperienze anche in Campania.

Portici, Frattese, Afragolese e Giugliano: una girandola di avventure sul suolo napoletano per il ventiseienne. Così il club sui canali di riferimento: "Benvenuto Alan! Arario è un nuovo giocatore del Napoli United! Alan Arario, argentino, classe '95, è un'ala destra. Nel suo lungo percorso vanta esperienze nel settore giovanile del River Plate, Atlético Madrid e AS Roma. Innesto importante per il suo lungo trascorso in serie D. Ha vestito tra le altre le maglie di Vibonese, Nardò, Portici, Frattese, Afragolese e Giugliano. Adesso è tempo di onorare la nostra maglia! Benvenuto Alan! Benvenuto leone".