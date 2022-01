Napoli United, altro attaccante argentino ufficializzato: si tratta di Nicolas Capellino

Un nuovo arrivo che va a rinvigorire il reparto offensivo a disposizione di mister Diego Armando Maradona jr. Il Napoli United, con una nota ufficiale, ha comunicato l'innesto di Nicolas Capellino per il pacchetto avanzato. Un altro elemento argentino andrà a ricoprire compiti prettamente d'attacco, il classe 1989 - seconda punta di mestiere - ha già vestito diverse casacche italiane. Dall'esperienza con la Maceratese alla parentesi col Cuneo, passando per l'avventura col Bra. Così i Leoni hanno annunciato il nuovo ingresso nel gruppo impegnato nel Girone B di Eccellenza:

"Benvenuto Nicolas! Un altro argentino per il Napoli United! Nicolas Capellino è il nuovo attaccante dei leoni! Capellino, argentino, classe '89, è una seconda punta. Un nuovo bomber per mister Maradona, pronto a fare gol. Esperienze in Primera Nacional argentina, in serie D con la maglia della Maceratese, Cuneo e Bra, per poi tornare in Argentina allo Sportivo Belgrano e Club Social y Deportivo Madryn. Adesso è tempo di onorare la nostra maglia e di realizzare tanti gol con i nostri colori! Benvenuto Nicolas! Benvenuto leone".