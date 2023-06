Napoli United, Akrapovic saluta: "Tre anni bellissimi, ma si chiude la parentesi"

Capitano e leader, difensore e punto di riferimento: il futuro però sarà lontano. Aaron Akrapovic e il Napoli United si separano, è il calciatore a comunicarlo attraverso un messaggio di ringraziamento sui social. Protagonista delle ultime stagioni dei Leoni, il classe 1994 potrebbe ripartire da una nuova avventura in Campania: le pretendenti, interessate alle sue prestazioni, non mancano.

"Sei sempre stata la mia priorità in questi tre anni. Tre anni in cui si è sofferto, lottato e gioito assieme. È stata un'esperienza bellissima e abbiamo archiviato tantissimi risultati positivi, il massimo di questa società, tutti insieme come una vera famiglia. Ci sono stati altrettanti momenti e periodi difficili, dove impegno, sacrificio e lealtà non sono mai venuti a mancare. Tre anni non si scordano facilmente, purtroppo si chiude un ciclo. Sarete sempre speciali e importantiper me. Grazie di tutto", si legge sul profilo social di Akrapovic.