Spalletti: "Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi. Abbiamo scritto bene la prima di nove storie"

"Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo essere ripassati in svantaggio in una gara casalinga. Hanno mantenuto la lucidità e hanno determinato questo risultato, con la partecipazione dello stadio, che oggi non ci stava a portare a casa un altro risultato negativo. Ce l'abbiamo messa tutta per ribaltare questa partita. Cosa cambia per le ultime otto partite? Abbiamo nove bellissime storie e abbiamo scritto bene la prima e diventa ancora più avvincente e interessante l'ottava e si va avanti di storia in storia". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese.

Osimhen

"È un calciatore che riesce ad andare oltre il suo limite in alcuni momenti. Quando pensi che sia al massimo delle sue potenzialità, riesce a dare quello strappo in più. È un calciatore forte, ma non ce lo mandate troppo in là perchè non riusciamo a vederlo, non ce la si fa ad andare forte come lui!".

Mertens

"E' entrato molto bene, ci vuole il momento adatto, la partita adatta per usarlo per quelle che sono le sue qualità. Ci sono sempre gli equilibri e il fatto che ci sono anche altri calciatori forti. Oggi ogni volta che ha toccato palla ha determinato qualcosa di importante".

Di Lorenzo

"Gli fa male il ginocchio. Si son messi d'accordo con il medico della Nazionale che domani va lì e gli accertamenti li faranno lì".

L'ammonizione ad Osimhen

"Secondo me poteva essere valutata anche involontaria, perchè lui ha la mano che cade dietro. La palla gli passa fra le gambe addirittura. Le letture, però, vengono fatte al momento e dopo non è che si possono rivedere tutte".