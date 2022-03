Napoli-Udinese, designata la sestina arbitrale: chi fischia al Maradona

Sarà l'arbitro Francesco Fourneau di Roma a dirigere Napoli-Udinese, gara valida per la 30esima giornata di Serie A, in programma sabato 19 marzo allo stadio Maradona alle ore 15.00.

Gli assistenti saranno Baccini e Cecconi. IV uomo Cosso. Al Var ci sarà Nasca, assistito da Vivenzi.

Forneau non aveva mai diretto prima il Napoli in campionato. Il fischietto capitolino ha un solo precedente con gli azzurri, che risale al 28 gennaio 2021, quando la squadra allora allenata da Gattuso sconfisse per 4-2 lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia.