Spalletti: "Dobbiamo fare in modo di non essere mai usciti da San Siro per vincere con lo Spezia"

"La positività di Insigne? E' sempre un dispiacere quando non si hanno calciatori di quel livello a disposizione. Adesso, però, dobbiamo avere a che fare con il rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo. Le partite, però, passano per non ripassare più e noi abbiamo l'obbligo di fare punti. Abbiamo davanti una partita difficile e dobbiamo dare continuità a quello sviluppo di partita lì. Dobbiamo fare in modo di non essere mai usciti da San Siro e vincere una gara difficile. Conosco bene l'ambiente, io ci ho giocato a La Spezia e sono legato a quella città. Ci dispiace molto per quelli che sono fuori, ma quelli che sono dentro devono sapere quale deve essere il loro comportamento". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Spezia.

Coppa d'Africa

"Si spera che con il buon senso e la ragione delle istituzioni si facciano delle valutazioni corrette e profonde".

La formazione anti-Spezia

"Quando le partite sono così ravvicinate bisogna prendersi qualche ora in più per decidere. Quello che ho visto oggi nell'allenamento mi fa ben sperare per domani. Noi abbiamo l'imposizione di vincerla questa partita. Io sono fiducioso".

"Sono sempre affamato di vittorie"

"Io sono sempre affamato e voglio andare a vincere le prossime partite. Quando scendo per strada e vedo i tifosi del Napoli, mi accorgo che anche tutti loro hanno questo atteggiamento. C'è tanta gente che ci vuole bene e vive sul risultato delle nostre partite".

Le polemiche per il gol annullato al Milan

"Su quella regola Fifa e Uefa si sono espresse in maniera unanime. Situazione più nitida di questa è difficile trovarne. Per cui non capisco di cosa si parli".

Lobotka

"Lobotka è innanzitutto un bravo ragazzo. Poi sono fortunato perchè in vita mia ho trovato sempre buoni registi. Lui è uno di quelli che fa in modo che la squadra faccia tutto bene, per questo è un grande regista".