Gol da record per Elmas e Mario Rui espulso dal Var: Napoli-Spartak Mosca da brividi

Sono bastati 12 secondi e 92 centesimi ad Elmas per far gioire lo stadio Maradona nel match tra Napoli e Spartak Mosca, valevole per la seconda giornata del girone C di Europa League. Grave l'errore del portiere russo che ha agevolato il gol del centrocampista. Il Napoli sembra controllare senza problemi il match ma intorno al trentesimo minuto del primo tempo Mario Rui viene espulso dopo una segnalazione all'arbitro del Var.

Lo Spartak Mosca prende coraggio e inizia a macinare gioco, con gli azzurri che tentano di ripartire in contropiede. A pochi minuti dalla fine del primo tempo Spalletti ha sostituito un po' a sorpresa Lorenzo Insigne (che ha preso benissimo il cambio stringendo la mano al mister) per inserire Malcuit e abbassare il baricentro della squadra.

Nei minuti di recupero del primo tempo l'arbitro ha assegnato un rigore ai russi per uno scontro fortuito tra Promes e Politano per poi tornare sui propri passi dopo aver visionato il Var,