Il Napoli di Spalletti e non solo, c'è chi domina tra i dilettanti: +20 sulle seconde ed Eccellenza vicinissima

C’è una squadra che sta dominando in lungo e in largo nel campionato di appartenenza. E non è il Napoli di Luciano Spalletti. O meglio, non l’unica. Gli azzurri sono al comando della Serie A, con un +15 sulla prima inseguitrice e protagonisti di un cammino finora sovrastante. Non c’è avversaria che tenga, Osimhen e compagni stanno trascinando una città e il suo popolo verso un traguardo che manca da ben 33 anni. Dopo un’estate molto chiacchierata, e a tratti criticata per l’operato del club, la capolista vola indisturbata e sulle ali dell’entusiasmo verso l’obiettivo. Come citata poc’anzi, c’è un’altra formazione - a circa 30km dal capoluogo - che sta letteralmente governando e sbriciolando qualsiasi ostacolo sul proprio cammino. È il Santa Maria la Carità di Giovanni Durazzo, impegnata nel Girone B del torneo di Promozione. Dopo ventuno giornate disputate, la compagine rossazzurra si ritrova in vetta solitaria, con un +20 sulle seconde e con la storia pronta ad essere scritta. Le Aquile, infatti, non sono mai andate oltre e l’Eccellenza sarebbe il giusto premio per un’annata fantastica. Imbattuta in campionato con diciotto vittorie e tre pareggi, la prima della classe potrebbe chiudere il discorso già nelle prossime partite in programma. Il gap dalle altre è incolmabile, i numeri inoltre parlano chiaro: miglior attacco con 58 gol messi a segno e miglior difesa con appena 15 subiti. Un’impresa quasi perfetta per i sammaritani che, nel prossimo turno in calendario, affronteranno il Sant’Anastasia allo Stadio De Cicco. Per la prima volta, Farriciello e soci non potranno contare sull’apporto dei tifosi, sempre presenti e vicini alla squadra, per la chiusura del settore ospiti dell’impianto. All’andata, il team biancoblù è riuscito nell’arduo compito di rallentare il percorso netto dei rossazzurri. E il mister non intende abbassare la guardia, giunti a questo punto della stagione: “Più partite vinci, più sei costretto a vincerne altre sia per garantirti quella benzina che ti possa portare sempre più in alto sia per una questione di credibilità verso noi stessi e di correttezza nei confronti degli altri. Come in tutte le partite, vogliamo vincere e dominare il gioco”. Il Santa Maria la Carità come imitazione del progetto Napoli: non solo Serie A, c’è chi è pronto a fare la storia anche tra i dilettanti.