A Coverciano lezione sul Napoli di Spalletti: tra gli allievi Del Piero e De Rossi

Il Napoli di Luciano Spalletti preso ad esempio a Coverciano nella lezione di oggi agli aspiranti allenatori di Serie A, tra i quali ci sono anche gli ex capitani di Roma e Juventus Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero.

Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, oggi nel suo turno di insegnante al centro tecnico federale: "Mostrerò il primo tempo di Napoli-Juventus, lì Spalletti fa dei cambiamenti importanti e interessanti, che voglio far vedere a chi vuole diventare allenatore, anche se alcuni sono stati dei grandi calciatori".

"Oggi - prosegue l'ex tecnico azzurro - il Napoli è la squadra più forte, lo dice la classifica e il suo gioco, ma il campionato è ancora lungo e ce ne sono altre in lizza per lo scudetto. Ma la squadra di Spalletti è quella che sta meglio, la più 'convinta' e con soluzioni modernissime. Luciano è anche un po' cambiato, e va fatto vedere: oggi il Napoli mi garba per la sua varietà e per la sua pericolosità".