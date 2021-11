Floro Flores: "Questo Napoli è più bello di quello di Sarri"

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio Floro Flores, allenatore della Frattese ed ex attaccante di Napoli e Sassuolo, che ha parlato del match tra le sue due ex squadre in programma mercoledì sera a Reggio Emilia: "Il Sassuolo visto contro il Milan gioca molto bene a calcio, la partita per gli azzurri nasconderà parecchie insidie. Ai miei calciatori dico sempre che il calcio è divertimento, ovvio che ci sono le pressioni, ma per giocare bene bisogna scendere in campo con gioia, come fatto dagli azzurri contro la Lazio. Quando c’è armonia ti diverti anche a fare due passaggi, riesci a giocare in maniera molto più veloce. Questo Napoli è ancora più bello di quello di Sarri perché ho visto tanta armonia, addirittura Lobotka ha giocato a calcio come pochi, Mertens e Zielinski si sono espressi ai propri livelli e sono stati devastanti. Credo che Spalletti sia stato molto felice nel vedere i suoi ragazzi così in armonia, gli hanno regalato uno spettacolo vero e proprio, e questo è merito suo".

Floro Flores ha parlato anche di come il Napoli possa cambiare volto a seconda se giochi Osimhen o Mertens al centro dell'attacco: "Per carità, Osimhen manca, ma alla fine è sempre Dries a portare la nave in porto. Credo che con Victor non si potrà giocare così bene: ‘Ciro’ aumenta il livello tecnico, inoltre ama la maglia e la città, è un simbolo importante e grazie ai suoi oltre 140 gol ha fatto la fortuna del club e degli allenatori che sono passati negli anni. Nonostante abbia subito critiche nell’ultimo anno è sempre stato zitto, ed appena ha avuto l’occasione di star bene, ha dimostrato il suo valore sul campo. Gli azzurri hanno fatto una gara straordinaria, impedendo alla Lazio di giocare a calcio, nonostante Sarri. Contro il Sassuolo Demme o Lobotka? Confermerei lo slovacco, si è meritato il posto sul campo facendo una gran prestazione la scorsa domenica".