Stagione super per l'attaccante del Napoli in prestito, cresce il suo valore: attese valutazioni a fine campionato

La stella di Lorenzo Sgarbi brilla con la maglia dell’Avellino. L’attaccante, di proprietà del Napoli, sta vivendo la migliore stagione tra i professionisti: sette gol e sei assist in diciannove presenze stagionali per il nativo di Bolzano, in rete anche nel corso della prima gara del 2024, nella manita dei biancoverdi al Latina. Pilastro nello scacchiere di Michele Pazienza, ex azzurro che sta lo sta aiutando nel processo di crescita, l’attaccante ventiduenne sta performando in Irpinia e la sua valutazione economica è aumentata. Il prezzo del cartellino è lievitato, il club del presidente De Laurentiis guarda interessato allo sviluppo del classe ’01 e anche il mercato è alla finestra. A fine stagione la società azzurra farà le sue valutazioni ma l’Avellino, che lotta per il salto di categoria, si è detto pronto ad investire su Sgarbi. A confermarlo il direttore Perinetti in una recente intervista: “La possibilità di tenerlo dipende dalla promozione, perché magari in B può scegliere di restare qui la prossima stagione. Per ora ce lo godiamo, poi si vedrà”.