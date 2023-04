Scudetto, ecco quando può vincerlo il Napoli dopo la sconfitta della Lazio

La sconfitta della Lazio in casa contro il Torino avvicina il Napoli prepotentemente allo Scudetto. Se domani gli azzurri dovessero battere la Juventus, vincendo anche sabato prossimo contro la Salernitana, basterebbe un pareggio tra Inter e Lazio per decretare il matematico Scudetto per il Napoli domenica 30 aprile.

L'incrocio dei risultati appare del tutto plausibile, anche se espugnare lo Juventus stadium non sarà scontato.

In caso invece di risultati meno favorevoli il Napoli potrebbe conquistare il titolo nel turno infrasettimanale (dopo ben 33 anni), tra il 2 e il 3 maggio dopo la trasferta di Udine. In ogni caso gli scenari saranno molto più chiari dopo aver conosciuto il risultato del match di Torino contro i bianconeri.