Goleada Napoli: gli azzurri battono il Sassuolo e ipotecano un posto in Champions

Dopo 6 giorni abbastanza movimentati post sconfitta di Empoli, il Napoli torna alla vittoria battendo in goleada il Sassuolo al Maradona ed ipotecando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il prepartita si era aperto con le contestazioni dei tifosi all'esterno dell'hotel Palazzo Caracciolo, sede del ritiro azzurro. Dura anche la contestazione allo stadio delle due curve. La B ha intonato più volte cori contro i calciatori e contro la società nel corso del primo tempo. "Empoli 24-4-2022. Oggi non vi onoriamo noi", invece, lo striscione esposto in Curva A.

Le scelte degli allenatori

Le squadre si sistemano in campo a specchio con il 4-2-3-1. Nel Napoli tornano titolari Ospina, Di Lorenzo e Koulibaly. Confermato il quartetto d'attacco sceso in campo ad Empoli. Dionisi deve rinunciare a Traore'. Spazio a Djuricic che completa la linea offensiva alle spalle di Scamacca con Berardi e Raspadori.

Il match

Napoli subito pericoloso con Osimhen, che approfitta di una disattenzione della retroguardia del Sassuolo e supera Consigli in uscita, calciando poi sul palo.

Al 7' gli azzurri passano in vantaggio. Calcio d'angolo di Insigne e incornata di testa di Koulibaly imparabile per Consigli.

Al 15' il Napoli raddoppia con un'azione fotocopia: angolo di Insigne e stavolta al centro dell'area c'è Osimhen ad insaccare di testa.

Al 18' è Osimhen nei panni di assist-man a fornire un cross perfetto al centro all'accorrente Lozano, che deve solo appoggiare il pallone del 3-0 in rete.

Al 20' splendida azione di Mertens, che mette il suo sigillo con un destro imparabile per Consigli.

Il Napoli controlla agevolmente il match forte del netto vantaggio. Nella ripresa al minuto 54 Mertens sigla la sua doppietta personale, sfruttando al meglio un assist di Fabian Ruiz.

All'80 in gol anche Rrahmani, che con una girata in area sigla il 6-0. Al minuto 86 Maxime Lopez sigla il gol della bandiera per il Sassuolo. Finisce 6-1.