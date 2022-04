Napoli-Sassuolo, Spalletti ritrova Di Lorenzo: ancora out Lobotka

Squadra in casa

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista del rush finale di campionato. Giovanni Di Lorenzo, dopo l'infortunio rimediato lo scorso 19 marzo contro l'Udinese, torna nell'elenco dei convocati. Il terzino della nazionale è recuperato e potrà dare una mano al Napoli a centrare l'obiettivo qualificazione Champions in questi ultimi scampoli di stagione.

Il tecnico azzurro aveva parlato di Di Lorenzo nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match: “Giovanni va sempre alla ricerca di soluzione nuove. È un leader taciturno, averlo è diverso di non averlo”.

Contro il Sassuolo non ci sarà, invece, Stanislav Lobotka. Il metronomo slovacco è ancora ai box per infortunio. Dopo l'assenza di Empoli, tornano a disposizione anche Elmas e Ghoulam.

Questo l'elenco completo dei convocati: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.