Il Napoli torna alla vittoria al Maradona: decide un gol di Petagna

Il Napoli torna alla vittoria al Maradona dopo tre sconfitte interne in campionato. Gli azzurri battono per 1-0 la Sampdoria degli ex Quagliarella e Gabbiadini grazie ad una rete di Petagna a fine primo tempo.

Spalletti torna in panchina

Spalletti, appena guarito dal Covid, torna subito a guidare i suoi ragazzi dalla panchina. Il tecnico azzurro si affida a Petagna al centro dell'attacco, con Mertens alle spalle. Torna titolare Elmas, preferito a Politano. D'Aversa ripropone Quagliarella dal primo minuto, al fianco dell'altro ex di turno Gabbiadini.

Il match

I primi 20 minuti del match sono di studio tra le due squadre. Al 26esimo Rrahmani in proiezione offensiva scalda i guanti ad Audero, che devia in calcio d'angolo. Al 29esimo Insigne deve arrendersi dopo aver accusato qualche minuto un problema dopo una progressione. Al 32esimo ci prova Ghoulam su punizione, ma Audero alza sulla traversa. Al 35esimo il Napoli passa in vantaggio con Juan Jesus, che insacca di testa su splendido cross del neo entrato Politano, ma il Var annulla per fuorigioco. Al 39esimo lo stesso Politano calcia di pochissimo al lato con il suo proverbiale tiro dal limite. Al 42esimo, al termine di un'azione convulsa, Petagna in semirovesciata batte Audero e porta in vantaggio il Napoli, che chiude la prima frazione sull'1-0.

Nella ripresa D'Aversa getta subito nella mischia il nuovo arrivo Rincon. Audero non ce la fa, al suo posto in porta c'è Falcone. Al 55esimo Mertens sfiora il raddoppio servito da Elmas, al termine di una splendida azione corale. Al 79esimo Petagna cerca la doppietta personale, ma Falcone devia in angolo. All'80 esordio per Tuanzebe, che rileva Ghoulam. Dentro anche Fabian Ruiz al posto di Demme. All'83esimo ci prova anche Mertens a trovare la via del raddoppio, ma il pallone finisce al lato. Gli azzurri controllano il match e portano a casa la meritata vittoria.

L'infortunio di Insigne unica nota stonata

La cattiva sorte continua a non abbandonare il Napoli. È durata poco la gioia per la negativizzazione dal Covid di Spalletti e Osimhen.

Nel corso del match, infatti, il capitano azzurro Lorenzo Insigne è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio (tra gli applausi del pubblico), dopo aver accusato un problema muscolare pochi minuti prima durante una progressione offensiva. Da valutare le sue condizioni per comprendere l'entità dall'infortunio.