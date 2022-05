Iervolino: "Nessun astio tra napoletani e salernitani, solo pochi stupidi"

"Napoletani e salernitani? Penso che non ci sia nessun astio, pochi stupidi ancora pongono questa guerriglia civile. Io sono napoletano, c?è grande rispetto tra le due città e abbiamo promesso con De Laurentiis un ponte tra le due tifoserie. Spero che quanto prima, possiamo dimostrare che le due tifoserie saranno amiche". Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete".

L'imprenditore napoletano ha parlato anche della salvezza granata e del futuro del club: "La salvezza ce la meritavamo, eravamo in credito con la fortuna viste le gare contro Empoli e Cagliari. Tutte le mie società e anche la Salernitana, vivono di un grande spirito di gruppo. Ci prendiamo qualche giorno di tempo e poi ci risediamo per vedere come affrontare il futuro della Salernitana, quello di una squadra più organizzata che vuole restare in Serie A il più a lungo possibile e sperare di raggiungere posizioni di prestigio. La piazza ha una tifoseria speciale, ha una sintonia che deve essere capitalizzata quanto prima perché sarebbe un peccato perdere questa passione. Mi sono innamorato della Salernitana, sta assorbendo gran parte del mio tempo e non pensavo quando l?ho acquisita".