Napoli-Salernitana, il presidente Iervolino: "Difficile si giochi allo stato attuale"

"Si gioca domenica? Allo stato attuale è difficile. Tra oggi e domani vedremo con gli ultimi tamponi. I positivi sono della lista principale? Sì però è possibile che stasera o domani mattina si negativizzino". Così il nuovo presidente della Salernitana Danilo Iervolino, ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmisione "Si gonfia la rete", ha parlato della possibilità che il derby campano contro il Napoli non venga disputato domenica prossima a causa dei numerosi casi di positività al Covid tra i calciatori granata.

Nel caso in cui si giocasse regolarmente, Iervolino sarà in tribuna al Maradona: "Domenica sarò allo stadio, mi auguro di essere vicino a De Laurentiis, ma abbiamo un’amicizia e una stima reciproca. Sarà l’inizio per creare un ponte tra squadre, tifoserie, città prossime che hanno un sentire comunque. Può iniziare un’autostrada di dialogo tra le due squadre".