Napoli-Salernitana, cambia la data del derby campano

Cambia la data di Napoli-Salernitana, match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A. La Lega Calcio, infatti, aveva reso noto che in caso di eliminazione dei granata dalla Coppa Italia per mano della Juventus, il match si sarebbe anticipato di 24 ore (anche in vista della partenza degli azzurri per l'Arabia Saudita per la Supercoppa).

L'incontro, inizialmente previsto per domenica 14 gennaio alle ore 15.00 al Maradona, si giocherà, dunque, sabato 13 gennaio, sempre allo stesso orario.

Queste, nel dettaglio, le date e gli orari di tutte le partite del Napoli fino a inizio marzo:

Diciannovesima giornata: Torino-Napoli, domenica 7 gennaio ore 15

Ventesima giornata: Napoli-Salernitana, sabato 13 gennaio ore 15

Ventiduesima giornata: Lazio-Napoli, domenica 28 gennaio ore 18

Ventitreesima giornata: Napoli-Verona, domenica 4 febbraio ore 15

Ventiquattresima giornata: Milan-Napoli, domenica 11 febbraio ore 20.45

Venticinquesima giornata: Napoli-Genoa, sabato 17 febbraio ore 15

Ventiseiesima giornata: Cagliari-Napoli, domenica 25 febbraio ore 15

Recupero ventunesima giornata: Sassuolo-Napoli, mercoledì 28 febbraio ore 18 (data slittata per la partecipazione degli azzurri alla Supercoppa Italiana)

Ventisettesima giornata: Napoli-Juventus, domenica 3 marzo ore 20.45.