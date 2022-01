Nono calciatore positivo in casa Salernitana: derby con il Napoli sempre più a rischio?

Si complica ulteriormente la situazione Covid in casa Salernitana. A seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19, secondo quanto comunicato dal club granata. I componenti della squadra attualmente positivi, dunque, sono nove.

Il derby con il Napoli in programma domenica pomeriggio allo Stadio Maradona è sempre più a rischio e ad oggi non potrebbe essere disputato. Nel caso in cui nei prossimi giorni non si dovessero registrare negativizzazioni, il gruppo di Colantuono sarebbe costretto a bloccare l'attività.

Secondo il nuovo protocollo Covid, infatti, per le squadre di Serie A, B e C, il "gruppo atleti" è formato da 25 giocatori. La soglia del 35%, che fa scattare lo stop per tutta la squadra, si supera alla nona positività.