Napoli, buone notizie su Insigne: il capitano può tornare a disposizione per il derby?

Arrivano buone notizie da Castel Volturno su Lorenzo Insigne dopo l'infortunio rimediato contro la Sampdoria nella gara di campionato dello scorso 9 gennaio. Il capitano azzurro, nella seduta del mercoledì, ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo.

A questo punto è lecito sperare di rivedere "Il magnifico" tra i convocati per il derby contro la Salernitana, in programma domenica pomeriggio al Maradona. Decisivi saranno i prossimi due giorni per il possibile rientro dell'attaccante.

Più difficile, al momento, il recupero di David Ospina. Il portiere colombiano ha svolto oggi lavoro personalizzato in campo.