Formazioni Napoli-Salernitana: due novità per il rilancio azzurro

Giovanni Raspadori e Gianluca Gaetano. Sono queste le novità di Walter Mazzari per il partita che il Napoli si appresta a giocare contro la Salernitana per la prima del girone di ritorno. In attesa che si sblocchi il mercato, con l'arrivo almeno di un centrocampista (Traorè sembra ad un passo), il tecnico livronese si affida alle possibilità interne preferendo l'attaccante argentino a Raspadori e il prodotto del vivaio azzurro a Piotr Zielinski. Ancora assenti gli Meret, Natan, Olivera, così come Anguissa ed Osimhen in Coppa d'Africa.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Legowski, Salomon, Bradaric, Martegani; Candreva, Tchaouna, Simy . All. F.Inzaghi.