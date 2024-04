Napoli, niente ritiro per il momento: preparazione 'tipo' del match con la Roma

Dopo la cocente sconfitta di Empoli e l'ennesima prestazione senza nerbo in una stagione da dimenticare, il Napoli non andrà in ritiro (almeno per il momento) in vista del match contro la Roma in programma domenica pomeriggio al Maradona.

Gli azzurri si ritroveranno normalmente a Castel Volturno per la preparazione dell'incontro con i giallorossi, nel quale sarà importante provare a strappare punti per centrare un posto nelle coppe per la prossima stagione, Europa League o Conference che sia. Non è da escludere, in ogni caso, che a ridosso della sfida la squadra possa andare in ritiro almeno nel giorno che precede la gara.

Intanto Calzona contro gli uomini di De Rossi ritroverà gli squalificati Rrahmani e Mario Rui, mentre sono da valutare le condizioni dell'infortunato Olivera, che potrebbe tornare a disposizione.