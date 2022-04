Napoli, buone notizie da Castel Volturno sul fronte infortunati

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista di Napoli-Roma dall'allenamento del venerdì. Dopo i problemi di gastroenterite dei giorni scorsi, Alex Meret ha svolto allenamento completo ed è dunque recuperato per la sfida contro i giallorossi.

Anche Andrea Petagna potrebbe tornare nell'elenco dei convocati già per il match di lunedì: l'attaccante, infatti, ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo.

Di Lorenzo, dopo la visita di controllo a Roma dal prof. Mariani, ha fatto palestra, lavoro personalizzato ed ha svolto la prima parte della seduta con la squadra.

Intanto la Lega Serie A ha diffuso date ed orari della 34esima giornata di campionato: il Napoli scenderà in campo ad Empoli domenica 24 aprile alle ore 15.00.