Napoli ko in un big match nel periodo natalizio, un infortunio e due espulsioni: c'è un precedente

Una disfatta che fa male, per la modalità e per gli episodi sfavorevoli, che hanno condizionato la seconda parte della gara. È un momento delicato per il Napoli, in una stagione nata storta e che sta proseguendo sullo stesso binario, con la cura Walter Mazzarri che non sta producendo gli effetti sperati. A meno due giornate dalla fine del girone d’andata, i Campioni d’Italia si ritrovano settimi in classifica, con sei sconfitte in campionato e con la vetta distante diciassette punti. Una situazione lontana dal fantastico percorso della vittoria Scudetto di appena sette mesi fa.

Anche all’Olimpico, contro una Roma alla ricerca di riscatto, gli azzurri sono usciti senza punti e reduci dalla terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate in Serie A. E, dopo la batosta con il Frosinone e l’eliminazione dalla Coppa Italia, Zielinski e compagni hanno chiuso la settimana con un ko pesante nella Capitale. La situazione è resa complicata ulteriormente dallo stop fisico di Lobotka, fermatosi nel corso della ripresa per un’infrazione costale, e per le espulsioni di due pilastri della batteria d’attacco, Osimhen e Politano. Entrambi salteranno l’appuntamento con il Monza, il prossimo 29 dicembre al Maradona.

Il periodo natalizio non sorride al club partenopeo in questo senso, spicca infatti il precedente del 26 dicembre 2018. Nella giornata del boxing day di cinque anni fa, ancora in uno scontro diretto, contro l’Inter di Luciano Spalletti, il Napoli di Carlo Ancelotti incappò in una sconfitta (gol di Lautaro Martinez in pieno recupero). E anche in quell’occasione ci fu l’infortunio di un centrocampista, Hamsik, oltre ai cartellini rossi per due leader della squadra: quelli di Koulibaly (bersagliato dai tifosi di casa con cori razzisti) e di Insigne. Dopo la sconfitta di San Siro, il Napoli inanellò sette risultati utili consecutivi (quattro vittorie e tre pareggi), terminando il campionato in seconda posizione.