Napoli-Roma, Spalletti perde Ospina: torna titolare Meret

Luciano Spalletti perde David Ospina per la sfida contro la Roma. Il portiere colombiano ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali e non fa parte della lista dei convocati per il match contro i giallorossi.

L'estremo difensore sudamericano ha effettuato anche un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato il Primavera Idasiak.

In porta, dunque, tornerà titolare Alex Meret, completamente ristabilito dopo l'infortunio delle scorse settimane e dopo la gastroenterite che lo aveva fermato nei giorni scorsi.

Tornano a disposizione Ounas e Petagna, frecce all'arco in più per l'attacco azzurro.

Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.