Napoli, non basta una buona prova: la Roma pareggia in extremis

Non basta una prova d'orgoglio al Napoli per tornare al successo. Gli uomini di Calzona impattano per 2-2 al Maradona contro la Roma, che trova nel finale la rete del pareggio con Abraham. Accade tutto nella ripresa, con 4 reti nel giro di 30 minuti. Prima il vantaggio giallorosso con Dybala su calcio di rigore, poi il pari immediato di Olivera. Nel finale Osimhen dal dischetto sigla il 2-1, poi il pari dei capitolini al minuto 88 con il neo entrato Abraham.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Calzona ritrova Rrahmani e Olivera in difesa, che rispetto al match di Empoli rilevano Ostigard e Natan. A centrocampo Cajuste rimpiazza l'infortunato Zielinski.

De Rossi, ancora orfano di Lukaku, sceglie Azmoun al centro dell'attacco, con Abraham che parte inizialmente dalla panchina. Ai lati Dybala ed El Shaarawy. In difesa torna N'Dicka, mentre a centrocampo Bove sostituisce lo squalificato Paredes.

LUNGO ABBRACCIO TRA DE ROSSI E POLITANO - Lungo abbraccio tra Matteo Politano e Daniele De Rossi prima dell'inizio del match. L'attaccante azzurro è cresciuto nelle giovanili giallorosse e ha avuto il tecnico romano in Nazionale ai tempi della collaborazione con il ct Mancini.

CURVE IN SILENZIO NEI PRIMI 15' - Silenzio assoluto nei primi 15 minuti, nessuno striscione o bandiera esposta. È quanto accaduto nelle due curve del Maradona per protestare contro il rendimento della squadra. Dal 16' in poi tutto è tornato alla normalità.

RITMI BASSI NELLA PRIMA FRAZIONE - I primi 35 minuti di Napoli-Roma non sono proprio per palati fini calcistici. I ritmi in campo sono lenti, le squadre sono poco aggressive e le occasioni da rete degne di note latitano. La prima chance è dei giallorossi al 6' con un colpo di testa di Pellegrini che si perde di poco sulla traversa. Il Napoli ci prova, senza trovare il varco giusto. Poi dopo la mezz'ora gli azzurri iniziano a spingere sull'acceleratore. Al 35' una sponda di testa di Osimhen lancia Anguissa a rete, ma il centrocampista azzurro calcia malissimo. Poco dopo è Kvaratskhelia a provarci, ma Svilar alza in in angolo. Nel finale di frazione il georgiano serve su punizione Di Lorenzo, che sfiora il vantaggio di testa, con il pallone che finisce di pochissimo fuori.

LA ROMA LA SBLOCCA SU RIGORE - Al 57' ennesimo passaggio a vuoto stagionale di Juan Jesus, che atterra in area Dybala. Sozza non ha dubbi e concede il penalty, che lo stesso argentino trasforma battendo Meret. Al 63' il Napoli pareggia con Olivera, il cui tiro viene deviato in porta da un avversario. Subito dopo è Osimhen a sfiorare la rete del vantaggio con un colpo di testa che si perde di pochissimo a lato. Al 68' doppio cambio per Calzona, che richiama Cajuste e Politano per inserire Traore' e Ngonge. Anche De Rossi opera una doppia sostituzione, con Renato Sanches e Abraham che rilevano Bove e Azmoun. Al 73' splendida azione sull'asse Ngonge-Osimhen, con il nigeriano che si invola verso la porta avversaria e calcia, trovando però una grande opposizione da parte di Svilar.

ABRAHAM AGGUANTA IL NAPOLI IN EXTREMIS - Al minuto 81 ingenuità di Renato Sanchez, che da terra colpisce Kvaratskhelia. L'arbitro Sozza non concede il penalty, ma poco dopo viene richiamato dal Var a una on field review, che porta alla concessione del rigore. Dal dischetto va Osimhen, che batte Svilar e porta in vantaggio il Napoli. La partita di Traore' dura meno di 20 minuti. Calzona lo richiama in panchina per inserire Ostigard. La Roma, però, pareggia al minuto 88 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Abraham che di testa può colpire indisturbato e battere Meret.

PRIMA DEL MATCH L'ESIBIZIONE DI GEOLIER - Piacevole momento musicale per i tifosi azzurri presenti sugli spalti, con l'esibizione di Geolier prima del fischio d'inizio. Il rapper napoletano ha eseguito prima la recente hit sanremese "I p'me, tu p'te" e poi successivamente ha cantato insieme a Slf il brano che sarà tra le colonne sonore del film evento sullo scudetto "Sarò con te".