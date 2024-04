Napoli, Calzona fa i complimenti alla squadra: "Ho visto un clima diverso. Abbiamo avuto 13 occasioni nitide"

"Oggi non si poteva pensare di non concedere occasioni alla Roma. Non ho visto grandi amnesie. La squadra ha fatto una prestazione tecnico-tattica di grande livello, oltre che di orgoglio. Per questo faccio i complimenti ai ragazzi e sono contento. Oggi la squadra ha fatto una prestazione maiuscola sotto tutti i punti di vista, mi hanno dimostrato che hanno capito e che da qui alla fine dobbiamo continuare su questa strada". Così Francesco Calzona ha commentato il pareggio interno contro la Roma in conferenza stampa.

Il ritiro

"Prosecuzione del ritiro? Con la società non ne ho parlato, ma come ho già detto il ritiro deve essere produttivo. Non abbiamo fatto una settimana di ritiro, ma 24 ore in più. Devo essere onesto, ho visto i ragazzi contenti di stare insieme. Non so se è servito a qualcosa, però ho visto un clima diverso. Ho visto i ragazzi concentrati alle riunioni, che parlavano a tavola molto di più di quello che facevano ultimamente, anche perchè gli pesa questa situazione. Penso che qualcosa ci abbia dato, i ragazzi si sono applicati tantissimo in allenamento. Hanno fatto alla lettera quello che avevo chiesto. Non dimentichiamoci che avevamo davanti un avversario come la Roma, contro il quale abbiamo avuto 13 occasioni nitide. Noi segniamo e costruiamo tanto. Sotto questo aspetto questo e tanti altri dati sotto la mia gestione sono migliorati. Abbiamo peggiorato tantissimo la fase difensiva. Oggi ha la squadra ha fatto molto bene in fase difensiva".

La sostituzione di Kvaratskhelia

"Era lì accanto a me, io devo evitare che i ragazzi si facciano male. Aveva speso tantissimo, ne abbiamo parlato insieme e abbiamo deciso di fare questo cambio".