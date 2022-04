Beffa Napoli allo scadere: la Roma spegne i sogni scudetto

Il Napoli dice addio ai sogni scudetto impattando per 1-1 al Maradona contro la Roma. Gli azzurri subito in vantaggio grazie ad un rigore di Insigne, si fanno beffare allo scadere da El Sharaawy e devono salutare le ambizioni per il titolo.

Le scelte degli allenatori

Spalletti torna al 4-3-3 con Fabian Ruiz che a centrocampo vince il ballottaggio con Zielinski. In attacco Lozano completa il tridente con Osimhen e Insigne, con Politano che parte dalla panchina. Mourinho ripropone Zaniolo insieme a capitan Pellegrini alle spalle di Abraham. A centrocampo c'è Sergio Olivera con Cristante.

Il match

Al 6' rigore clamoroso inizialmente non fischiato dall'arbitro Di Bello per fallo di Ibanez su Lozano. Dopo addirittura 4 minuti e dopo aver rivisto al Var l'episodio, il direttore di gara concede finalmente il calcio di rigore che Insigne trasforma battendo Rui Patricio.

Il Napoli legittima il vantaggio mettendo alle corde la Roma. Al 19' doppio tentativo Osimhen-Lozano in area, ma il pallone finisce in angolo.

Al 38' ospiti pericolosi per la prima volta: punizione di Pellegrini deviata a centro area sulla traversa da Rrahmani. Al 45' ci prova Zalewski, ma Meret fa buona guardia in presa bassa.

Nella ripresa Mourinho inserisce subito Mkhytaryan per Cristante, già ammonito e a rischio secondo giallo nel finale della prima frazione. Al 55' primo cambio anche in casa azzurra: si fa male Lobotka, dentro Zielinski.

Al 67' dentro Demme e Elmas per Fabian e Lozano. Per l'ultimo quarto d'ora Mourinho getta nella mischia anche El Shaarawy e Veretout. Proprio l'ex milanista si rende subito pericoloso, ma Meret in uscita gli dice di no.

All'80 Elmas lancia in contropiede Osimhen che brucia la difesa giallorossa, ma defilato calcia sull'esterno della rete. All'82 ultimi cambi per il Napoli: dentro Mertens e Juan Jesus per Osimhen e Insigne. Mourinho risponde subito con Perez al posto di Mancini e Afena Gyan al posto di Zaniolo.

Al 90' arriva il pareggio di El Shaarawy, che approfitta di un buco della difesa azzurra. Finisce 1-1. Tramontano i sogni scudetto del Napoli.