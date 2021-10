Napoli, problemi per Petagna: le condizioni dell'attaccante

Problema fisico per Andrea Petagna. L'attaccante del Napoli ha accusato una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra al termine dell'allenamento di mercoledì.

Il centravanti azzurro ha svolto oggi terapie, al pari di Malcuit e Ounas, che ha svolto anche allenamento personalizzato in palestra. Metà lavoro in gruppo e metà personalizzato, invece, per Lobotka.