Il Napoli Primavera vola in campionato, l'entusiasmo degli azzurrini: "Noi siamo napoletani" | VIDEO

Grande entusiasmo per l'inizio di campionato del Napoli Primavera, che nelle ultime settimane ha battuto Juventus, Milan e Atalanta volando al terzo posto in classifica alle spalle di Roma e Genoa. Dopo il successo sui bergamaschi per 1-0 al Caravita di Cercola, gli azzurrini di Frustalupi hanno festeggiato negli spogliatoi come mostrato in un video pubblicato sui social dal centrocampista Coli Saco.

"Non abbiamo paura di nessuno e giochiamo con il cuore perché siamo Napoletani. Grazie a tutti quelli che ci sostengono, siete la forza", scrive l'ex Milan su Twitter.