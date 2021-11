Napoli, Osimhen sarà operato nelle prossime ore

Victor Osimhen ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano dove è rimasto ricoverato per tutta la notte in osservazione, dopo l'incidente di gioco avvenuto ieri nel corso del match contro l'Inter e rientrerà a Napoli in serata.

L'attaccante azzurro resterà sotto osservazione e sarà operato nella giornata di domani dal Prof. Gianpaolo Tartaro, coadiuvato dal Responsabile Sanitario del club Dott. Raffaele Canonico.