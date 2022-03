Sacchi: "Gran bel Milan. Napoli solo Osimhen e stop"

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della nazionale su La Gazzetta dello Sport ha analizzato Napoli-Milan: "Gran bel Diavolo. I rossoneri hanno difeso bene di squadra, poi Theo Hernandez e Leao mi hanno impressionato. Mi è piaciuto anche Bennacer, ottimo in pressing e distribuzione. Credo che possano restare in testa fino alla fine".

A Sacchi è piaciuto meno il Napoli: "La squadra di Spalletti è stata Osimhen e stop. Deludenti gli esterni, ovvero Insigne e Politano. Stesso discorso per Zielinski, ma gli azzurri possono risalire la china. Resta il fatto che la piazza non è abituata a vincere".