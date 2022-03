Napoli-Milan, Pioli: "Ibrahimovic sta meglio. Azzurri grande squadra, ma tutti hanno punti deboli"

"Ibrahimovic sta meglio, si è allenato in gruppo sia ieri che oggi e probabilmente viaggerà con noi domani. Penso sia importante cominciare con la migliore squadra possibile ma anche avere i cambi giusti, in grado di non dare punti di riferimento agli avversari e di avere un impatto positivo sulla partita. Se ho già deciso sulla formazione di domani? Sì". Così Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan.

Il tecnico rossonero è pronto per il big match del Maradona: "Il Napoli è una grande squadra, allenata molto bene da Spalletti, ma non esistono gruppi senza punti deboli. Hanno la migliore difesa del campionato, sono bravi nel palleggio e in profondità. Chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo. Dentro la partita e la preparazione c'è anche l'ambiente che incontreremo, che sarà sicuramente bellissimo e stimolante per entrambe le squadre".

Pioli non firma per il pareggio

"Se entri in campo con la mentalità di accontentarti ti avvicini a un risultato negativo piuttosto che a uno positivo. Dovremo stare in campo con attenzione e mentalità, lavoreremo per tutta la gara per ottenere il miglior risultato possibile. Da qui al 22 maggio mancano 33 punti, sarà una continua altalena di momenti e risultati da cui nessuno vorrà scendere".

La sfida Osimhen-Leao

"Sono due giocatori molto importanti ma con caratteristiche diverse. Sono determinanti per entrambe le squadre e hanno le capacità per essere imprevedibili ed efficaci. Rafa sta molto bene e sta diventando un giocatore chiave nel nostro sviluppo offensivo".