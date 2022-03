Napoli-Milan, gli occhi del mondo sul Maradona per la sfida scudetto

Gli occhi del mondo saranno puntati domenica sera sullo stadio Maradona per Napoli-Milan, sfida d'alta classifica che riporta alla mente una grande classica del calcio italiano, soprattutto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, quando a contendersi lo scudetto c'erano in campo Maradona e Careca da un lato e Van Basten e Gullit dall'altro.

Tutti e 5 i continenti si sono assicurati una copertura televisiva dell'evento. Previsto il collegamento delle maggiori nazioni europee come Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Macedonia e Kosovo. Grande copertura anche in Asia, con Cina, Giappone, Corea, India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan e Sri Lanka.

Napoli-Milan sarà vista, inoltre, anche nelle nazioni centro-sudamericane come Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, El Salvador, Honduras, Messico, Paraguay, Uruguay e Venezuela. Collegati anche Australia, Canada e gli stati africani di Camerun, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zambia e Zimbabwe.

In Italia, invece, il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn, con un ampio pre e post partita e con la telecronaca di Pierluigi Pardo, coadiuvato dal commento tecnico dell'ex capitano azzurro Dario Marcolin.

Maradona sold out: oltre 40mila tifosi sugli spalti

Ci sarà anche il pubblico delle grandi occasioni a far da cornice sulle gradinate a Napoli-Milan. Il Maradona sarà praticamente sold out per la capienza al 75%, con oltre 40mila tifosi che accorreranno a Fuorigrotta per sostenere gli azzurri. Polverizzati praticamente tutti in poche ore i tagliandi per assistere al match già lunedì pomeriggio, quando è partita la vendita libera non riservata agli abbonati della stagione 2019-2020.

L'invito della Curva B a colorare d'azzurro lo stadio

La Curva B invita i tifosi del Napoli che domenica sera saranno sugli spalti dello stadio Maradona per il big match contro il Milan a contribuire a ricostruire l'atmosfera di un tempo, quella della magica epopea azzurra a cui richiama la sfida contro i rossoneri.

"E' giunto il tempo di serrare i ranghi e tornare quelli di un tempo. Niente di più di Napoli-Milan può riportare nel nostro animo quelle antiche suggestioni, quelle che hanno fatto sì che generazioni di figli di Partenope si legassero indissolubilmente a quei due colori. Ostentiamoli con orgoglio quei colori, come è stato in quel tempo di magica epopea. Rendiamo omaggio al valore tecnico e morale di una squadra che, nonostante le difficoltà fisiche e la quasi totale assenza di supporto da stadio per le vicissitudini che sappiamo, ha onorato al meglio quei sacri colori che decorano le nostre consuente bandiere. Domenica sera è il tempo del ritorno all'antico, del ritorno alle origini, è il tempo delle sciarpe tese, del in alto i cori e delle bandiere al vento. Napoli vestiti d'azzurro e sii bella più che mai. Tutti con la sciarpa". E' questo il testo del volantino, a firma della Curva B, che è circolando tantissimo negli ultimi giorni sui social e che ha raccolto grandissimo apprezzamento tra i tifosi azzurri, pronti a condividere l'appello.