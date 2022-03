Spalletti: "Possiamo rendere immortali le nostre carriere. Il nostro pubblico come il Vesuvio"

"Chi sta meglio tra noi e il Milan non lo so, questo lo dirà la partita. Per quanto riguarda la mia squadra, noi siamo al top di quelle che sono le nostre possibilità per giocare questa partita. Noi da un punto di vista del percorso abbiamo avuto tanti infortuni e abbiamo dovuto rimettere a posto tante cose. Abbiamo costruito la forza di questa squadra anche in queste difficoltà. Devo fare i complimenti al Milan e a Pioli per quanto fatto sin qui e in questi ultimi tre anni. Pioli ha detto che prima o poi riuscirà a battermi? Meglio poi!". Così Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa a Castel Volturno l'attesissimo big match tra Napoli e Milan.

"Le mie sensazioni sono buone, sicuramente non possono essere più motivati di noi. Stiamo mettendo su una bella storia tutti insieme, includendo anche il pubblico, che ci sta caratterizzando nell'essere napoletani. Insieme al pubblico, poi, c'è lo stadio che porta il nome di Maradona e la sua benedizione, così si diventa più forti. Sarà sicuramente una bella notte, con il pubblico a nostro fianco ci sentiamo bene. I ragazzi devono rendere conto al sentimento di una città come Napoli. Il nostro pubblico è come il Vesuvio, caldissimo dentro. A fare la differenza è il modo corretto di lavorare, la qualità dei calciatori e la forza mentale", ha aggiunto il tecnico azzurro.

La parola scudetto

"Io posso pronunciarla sempre, non è un problema. Vogliamo giocarci le nostre chance e sappiamo che ci giochiamo moltissimo. Abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere. Il campionato è ancora tutto da giocare, ci sono squadre fortissime che sono allo stesso livello nostro e dipenderà da molti fattori. Possono essere più forti di noi, ma non più motivati. Noi siamo orgogliosi di avere questa opportunità, dobbiamo essere anche un po' sognatori".

Cosa serve per battere il Milan

"Oltre alle giocate, all'intuito, al talento, c'è bisogno di riempire la partita con più impatto fisico. Dobbiamo riempire la partita più di noi stessi. Dobbiamo fare attenzione ad alcune loro caratteristiche che abbiamo anche noi. Hanno giocatori velocissimi, capaci di ribaltare l'azione. Un po' quello che facciamo noi con Osimhen. Dobbiamo alternare un po' tutte quelle qualità di cui il calcio moderno ormai è pieno. Non basta più essere ordinati, stretti, ma bisogna anche sapersi allungare ed aprirsi", ha spiegato Spalletti.

Lozano e Lobotka

"Lozano ci sarà, Lobotka si è allenato tutta la settimana e si è completamente reinserito in squadra. Mi fa stare bene aver recuperato tanti calciatori ed aver riempito l'allenamento di tutti quei nomi che me lo fanno venir meglio. Con loro la palla viaggia più velocemente. Elmas? E' un trequartista, uno da zona calda. Sa adattarsi a tante situazioni, è un ragazzo molto intelligente. Il futuro è con lui".