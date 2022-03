Spalletti: "Dispiaciuto per non aver dato gioia ai tifosi. C'era un 'rigorissimo' per noi"

"Sono dispiaciuto per quello che è il risultato e dispiaciuto il doppio per non aver dato questa gioia ai nostri tifosi. A volte ci riescono cose meglio, altre volte peggio. C'è qualcosa che si poteva far meglio, a lunghi tratti abbiamo fatto bene. Abbiamo preso questo gol in mischia, si poteva evitare, ma era il momento in cui abbiamo fatto meno bene di quasi tutto il resto della partita e loro sono stati bravi a trovare questo vantaggio". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan.

"La prima mezz'ora abbiamo fatto molto bene secondo me, ma non abbiamo scelto benissimo e non siamo stati così cattivi nelle situazioni che avevamo preparato. Non abbiamo dato seguito alla preparazione finale dell'attacco alla linea difensiva", ha aggiunto il tecnico azzurro.

"Scudetto o quarto posto? Il calcio è questo, sei dentro nella via di mezzo e devi accettare di discutere di tutti e due. Da un punto di vista mentale a correre controvento si fa più fatica. Devi saperti riorganizzare in queste situazioni qui. Domani mattina si viene al campo e si rifa le cose seriamente, con ordine e preparate bene. Tante partite perse al Maradona? E' un caso", ha detto ancora Spalletti.

Chiusura sugli episodi arbitrali: "Li ho rivisti tutti e due. Quello del Milan non è rigore, quello del Napoli è rigorissimo perchè gli colpisce la gamba. Netti tutti e due, belli puliti. Poi noi non si fa casino e loro sì. Però a riguardarli, gli episodi sono così".