Il Napoli fallisce la grande occasione: il Milan passa al Maradona

Squadra in casa Napoli

L'attesissima serata di grande calcio al Maradona si conclude nel peggiore dei modi per il Napoli. Gli azzurri cadono ancora una volta tra le mura amiche, compromettendo gran parte delle chance scudetto. Il Milan passa per 1-0 a Fuorigrotta grazie ad un gol ad inizio ripresa del francese Giroud. Prestazione non esaltante quella di Insigne e compagni, che falliscono ancora una volta l'occasione della vita.

Le scelte degli allenatori

Spalletti cambia un solo uomo nell'undici titolare rispetto al successo contro la Lazio. Torna titolare Lobotka al posto di Demme. Pioli si affida ancora a Giroud al centro dell'attacco, con il rientrante Ibrahimovic che parte dalla panchina.

Decide un gol di Giroud

Partita molto equilibrata al Maradona. Il Napoli parte meglio. Al 12' Tomori atterra in area Osimhen, ma l'arbitro Orsato non concede il rigore. Con il passare dei minuti viene fuori il Milan. I rossoneri prendono le misure al centrocampo azzurro e conquistano campo nella seconda parte della prima frazione. Ad inizio ripresa gli ospiti passano con Giroud, che batte sotto misura Ospina e segna il gol vittoria. Gli azzurri provano una reazione, ma è tutta in un tiro di Osimhen che Maignan para facilmente. Nella girandola dei cambi, Ounas è l'unico che prova a scuotere un po' la truppa partenopea e ci prova con una soluzione personale a trovare il pareggio. Nel finale il Milan fallisce il raddoppio con Saelemaekers.

Spettacolo sugli spalti

A vincere in una serata amara è stato soprattutto il tifo napoletano. Grande cornice di pubblico al Maradona, con oltre 40mila spettatori sugli spalti. Accolto l'invito della Curva B a colorare d'azzurro le gradinate. Purtroppo non è bastato per spingere il Napoli ad un risultato positivo.

Il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (76' Mertens), Lobotka (82' Anguissa); Politano (67' Elmas), Zielinski (82' Lozano), Insigne (67' Ounas); Osimhen. All. Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (80' Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (67' Krunic), Bennacer; Messias (80' Saelemaekers), Kessiè, Leao (89' Ibrahimovic); Giroud (67' Rebic). All. Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 49' Giroud

Note: ammoniti Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez, Maignan, Ounas, Florenzi.