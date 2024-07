Napoli-Mantova, dove vedere la partita

Sabato 20 luglio il nuovo Napoli di Antonio Conte scenderà in campo allo stadio comunale di Dimaro per il secondo test amichevole del ritiro estivo 2024. Avversario degli azzurri sarà il Mantova di Davide Possanzini, neo promosso in Serie B.

Il calcio d'inizio del match è fissato alle ore 18.00. L'incontro sarà visibile in streaming sulla piattaforma OneFootball su qualsiasi dispositivo mobile, da pc, tablet e su smart tv. Per poter guardare la partita in diretta sarà necessario prima accedere e registrarsi alla piattaforma via web o su app mobile.

Il costo singolo della partita di 1.99 euro. Per acquistare, invece, il "Napoli Summer Pass", che comprende oltre a quella con il Mantova anche la visione delle amichevoli internazionali contro Adana Demirspor, Brest e Girona (che saranno anche in vendita singolarmente al costo di 6.99 euro cadauna), bisognerà sborsare 14.99 euro.