Tris al Mantova, il Napoli di Conte è già sulla buona strada

Il nuovo Napoli di Antonio Conte non si fa trovare impreparato al cospetto del primo test probante del suo precampionato. Dopo l'esordio con il 4-0 ai dilettanti dell'Anaune Val di Non, in cui le gambe degli azzurri erano apparse appesantite dai primi giorni di preparazione, la squadra partenopea batte a Dimaro il Mantova di Possanzini, neo promosso in Serie B, con un netto 3-0 nell'ultima amichevole in Val di Sole.

Politano (capitano anche quest'oggi) e compagni, autori di una prova convincente soprattutto nel primo tempo, archiviano la pratica in soli 17 minuti, con un tris firmato Lindstrom, Spinazzola e Cheddira. Neanche in panchina Victor Osimhen, che ha seguito i suoi compagni da bordocampo.

CONTE MISCHIA UN PO' LE CARTE - Rispetto all'undici iniziale sceso in campo contro l'Anaune Val di Non nel primo test stagionale, Conte opera tre variazioni. In difesa sul centrosinistra c'è Natan e non Juan Jesus. In mezzo al campo è il giovane Iaccarino (al posto di Cajuste) a fare coppia con Anguissa, mentre al centro dell'attacco c'è Cheddira e non Simeone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo speaker del Napoli Daniele Bellini legge le formazioni (video Instagram @officialsscnapoli)

PARTENZA IN GRANDE STILE PER GLI AZZURRI - Il match lo sblocca subito Lindstrom dopo 4 minuti, con un bel destro su assist di Politano. All'11esimo bell'assist di Cheddira e Spinazzola di destro batte in uscita il portiere del Mantova e deposita in porta il 2-0. È lo stesso attaccante marocchino al 17' a siglare il tris, raccogliendo sotto misura un tentativo di Spinazzola. Al 35' palo del Mantova con Mancuso. Al 38' Cheddira ha una nuova chance di siglare il 4-0, ma Panizzi devia in angolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ingresso in campo delle squadre (video Instagram @officialsscnapoli)

NELLA RIPRESA I RITMI CALANO - La ripresa si apre con 7 cambi tra gli azzurri: subito dentro Contini, Ostigard, Juan Jesus, Zerbin, Mario Rui, Ngonge e Simeone. Fuori Caprile, Rafa Marin, Natan, Mazzocchi, Spinazzola, Politano e Cheddira. Al 63' problemi per Simeone, sostituito da Ambrosino. Al 65' dentro anche Gaetano per Lindstrom. I ritmi inevitabilmente calano e le occasioni gol diminuiscono nel numero. Al 76' dentro anche Mezzoni e Russo per Rrahmani e Iaccarino. Il finale di gara non regala sussulti. Il Napoli batte il Mantova per 3-0.