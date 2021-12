Napoli e Leicester scenderanno in campo giovedì 9 dicembre allo Stadio Maradona per l'ultima giornata del gruppo C di Europa League. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18,45.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno ed in diretta streaming su SkyGo, NowTv e Dazn, dove la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.