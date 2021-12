Napoli-Leicester, Spalletti: "In questi momenti la maglia pesa di più. La testa deve rimanere lucida"

"L'unico problema di cui devo preoccuparmi domani è dei valori morali dei giocatori, dell'energia che devono esprimere. E' chiaro che poi in un momento in cui qualche risultato scricchiola, la maglia diventa un po' più pesante e c'è da esibire una forza mentale superiore e da mantenere la testa lucida. Servono motivazioni e senso d'appartenenza". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match di Europa League contro il Leicester.

La sfida con gli inglesi sarà decisiva per il cammino europeo degli azzurri: "Per noi sono tutte partite da dentro o fuori, se siamo a questo punto qui non abbiamo considerato decisive quelle all'inizio probabilmente, abbiamo commesso qualche leggerezza. La gestione è sempre uguale e sono tutte gare da dentro o fuori, questa poi lo è realmente. Una gara come quella fatta con l'Atalanta devo fargliela vedere nel modo giusto, per fare in modo che il risultato non pesi oltremodo rispetto alla prova che hanno espresso. Visto come eravamo messi, io ci trovo un balzo in avanti e non una scoria per la prossima partita. La squadra ha giocato nel modo corretto. Poi ci sono gli episodi e sono quelli che fanno girare la partita, perché la gara l'abbiamo fatta alla pari".

Spalletti ha parlato anche delle difficoltà e dei tanti infortuni: "Il problema è generale, sono difficoltà di tutti e bisogna abituarsi, la difficoltà è dietro la porta. Mertens e Zielinski? Domani o prima o dopo giocheranno tutti e faranno la loro fatica. Politano e Demme? Stanno meglio, hanno fatto degli allenamenti in più, il livello s'è alzato. Insigne e Fabian proviamo a recuperarli per domenica, ma non sarà facile. Manolas? Verrà in panchina, può entrare a partita in corso, non fare i 90 minuti dopo il problema che ha avuto".

Su Osimhen, che è tornato ad allenarsi sul campo dopo il brutto infortunio rimediato contro l'Inter, il tecnico azzurro ha aggiunto: "Il suo rientro dipenderà dalle sollecitazioni che avrà giorno dopo giorno. Vedremo in palestra come reagirà ed in base a quello si capirà. Noi siamo molto fiduciosi conoscendo il ragazzo, perchè é uno che dà disponibilità ad accorciare qualche giorno. Verrà fatto il possibile".

In conferenza stampa ha parlato anche Amir Rrahmani, che ha parlato del fatto di come è in queste partite che si vedono i giocatori veri. "Sì, è una di quelle partite che fanno la radiografia all'anima che hai, è un dentro o fuori e sei costretto a non rimandare alla prossima il risultato di oggi che rimane. Il tuo carattere deve essere di quel livello lì, se non resistiamo allora sei forte poco, bisogna sempre vedere che tipo di prestazione verrà fatta. Ogni partita ha in gioco un pezzo della tua storia", ha concluso Spalletti.